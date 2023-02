Cristiano Ronaldo voltou a mostrar que ainda tem muito para dar dentro dos relvados e esta quinta-feira, dia 9 de fevereiro, marcou quatro golos numa só partida do Al Nassr. Nas redes sociais, a irmã Katia Aveiro reagiu à meta.

"Parabéns pelo golo número 500 por clubes mano… A sorte dá um trabalho... Orgulho do meu carcacinha. Vai buscar", pode ler-se na legenda de uma imagem do jogador com a camisola do clube saudita.

