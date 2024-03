Após a notícia da morte do criador de 'Dragon Ball' Akira Toriyama se ter tornado pública, o ator João Loy recorreu à sua página de Instagram para homenagear o artista.

"Akira, foi e será sempre das pessoas mais importantes na minha carreira como ator. Um beijo para o céu", começou por escrever o ator que na série de animação dá vida a Vegeta.

"Um abraço a todos os fãs de Akira e do seu legado que estão triste com a morte do pai de 'Dragon Ball'", completou.

De referir que o criador de banda desenhada japonês morreu aos 68 anos após um acidente vascular cerebral.