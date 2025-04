Já foram muitos os internautas que criaram imagens inspiradas no estilo do famoso criador de filmes de animação japonês Studio Ghibli graças a uma ferramenta, sem acordo de licenciamento, do ChatGPT.

Manuel Marques fez questão de se manifestar sobre esta nova 'moda' nas redes sociais, tendo defendido os criadores dos filmes de animação.

"Pois é. Dá trabalho não é?! Muitas horas, dias de dedicação, paixão e talento para um único fotograma. O Mestre Miyazaki e a sua equipa dos estúdios Ghibli merecem mais respeito do que uma trend gerada (e gamada) por IA", disse.