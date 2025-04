Manuel Marques impressionou ao dar 'vida' a Tiago Grila. O ator interpretou o polémico influencer para o programa 'Cá por Casa', tendo destacado algumas imagens de bastidores desse momento - gravadas pelo apresentador Herman José.

"Tiago Grila hoje no 'Cá por Casa' de Herman José", escreveu o ator na legenda do vídeo, tendo recebido depois muitas reações na caixa de comentários da publicação que fez no Instagram.

"Está igual", reagiu um seguidor. "Não aguento" ou "perfeito" são outras mensagens que se pode ler. Veja abaixo.

