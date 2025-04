Mel Jordão aderiu à tendência das redes sociais de partilhar fotos transformadas em imagens com o estilo feito pelo estúdio japonês de animação Studio Ghibli.

A influencer publicou uma foto com a mãe, Ivone, que morreu em 2021, vítima de cancro do pâncreas.

"Uma animação Ghibli para que as saudades se tornem mais leves. Uma fotografia de mãe e filha com a sua neta no ventre. Mas, conhecendo a D. Ivone como conheço, tenho a certeza que ela ia olhar para a imagem de animação e ia dizer: 'Credooo filha, estou cheia de rugas aí!", escreveu na legenda da partilha.

Leia Também: Imagens inspiradas no Studio Ghibli? Criadores "merecem mais respeito"