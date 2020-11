Com a saída de Pedro Pinto da TVI, onde apresentava o 'Jornal da Uma' e o 'Jornal das 8' (aos fins de semana), foi revelado que quem ficará a ocupar o lugar do jornalista durante a semana será João Fernando Ramos, pelo menos durante esta semana.

"Esta semana espero por si com a informação do dia no 'Jornal da Uma'. É às 13 na TVI", escreveu o também jornalista no Facebook, esta segunda-feira, 23 de novembro.

Recorde-se que Pedro Pinto saiu da TVI para abraçar um novo projeto no Sport Lisboa e Benfica. Leia Também: Pedro Pinto deixa a TVI após 22 anos. Foi assim a despedida do jornalista