Apesar de não ter sido confirmado de forma oficial, o fim da relação de Sergio Reguilón e Marta Díaz está a ser dado como certo pela imprensa espanhola. Mas as informações não ficam por aqui e avançam também com a suspeita de a influencer estar a namorar com João Félix.

Em causa está o facto de estarem constantemente a trocarem 'likes' no Instagram depois de terem começado a seguir-se na rede social após se terem cruzado num casamento de amigos em comum.

Sabe-se ainda que Marta e Félix já se conheciam, pois tinham estado juntos numa festa onde o futebolista português esteve na companhia da agora ex-namorada, Margarida Corceiro.

Uma outra 'prova' que não passou despercebida foi o facto de, relata o jornal Marca, ambos terem estado de férias em Ibiza. Ainda assim, não há, até à data, nenhuma confirmação oficial.

De recordar que foi no passado mês de junho que Margarida Corceiro anunciou o fim da relação com João Félix.