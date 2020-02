A jovem atriz Margarida Corceiro, de apenas 17 anos, é uma das concorrentes que integra a nova edição de 'Dança Com as Estrelas', da TVI. A sua estreia na pista teve lugar este domingo, dia 16, com amigos especiais a apoiá-la em estúdio e com o apoio essencial do namorado.

João Félix não conseguiu estar presente por jogador atualmente em Madrid, no Atlético de Madrid, mas nem por isso deixou de ver a amada e de, claro, lhe dedicar palavras de força.

"Tudo a votar. Margarida Corceiro, és incrível", declarou o jogador nas redes sociais enquanto via o programa.

Também Margarida reagiu à menagem do namorado com uma declaração de amor: "Meu pilar", escreveu.

