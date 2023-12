João Bonneville denunciou nas redes sociais esta terça-feira, dia 19 de dezembro, uma situação relacionada com a TAP.

O ator que participou em 'Morangos com Açúcar' partilhou algumas imagens de comida reservada de forma duvidosa e escreveu: "Depois de uma semana num resort de cinco estrelas, o voo é cancelado e a TAP, depois de 3,2 mil milhões [de euros] dos contribuintes, mete um grupo de portugueses numa espelunca de hotel com comida de anteontem e quartos sujos e com bichos".

"TAP, é este o tratamento que merecemos?", perguntou depois João, que concluiu com: "Vergonha! Nem água engarrafada há!".

