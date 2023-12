Quem não teve a sorte de fazer parte do grupo de jovens escolhidos no grande casting para os 'Morangos Com Açúcar', que fez parar o Parque das Nações no passado mês de fevereiro, terá agora uma nova oportunidade.

A série juvenil arrancará em breve as gravações da terceira temporada e será, para isso, aberto um novo casting, em busca de novos talentos.

O mesmo irá acontecer no recinto da Wonderland Lisboa, situada no Parque Eduardo VII, e terá iniciado a 16 de dezembro.

A informação foi divulgada na página de Instagram do McDonald's, parceiro da produção da TVI e da Amazon Prime Video.

