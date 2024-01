João Baptista tem estado longe da filha nestes últimos dias, isto porque está de férias em Cabo Verde. Esta quarta-feira, o ator publicou uma mensagem na sua página de Instagram dedicada à filha, Maria Clara, lamentando a distância mas realçando o quando "precisa" destes momentos.

Junto de uma fotografia antiga em que aparece com a filha ao colo (quando a menina ainda era bebé), começou por escrever: "Quando tudo começou. A saudade aperta, aperta muito, ainda para mais sabendo que a distância que me separa é tanta… Mas o papá precisa muito de estar um pouco assim e até isso falei já contigo, e tu és tão inteligente que ao mesmo tempo que me queres aí, sabes que o papá está só a ficar forte para bem cuidar de ti, meu amor".

"Tens a melhor avó que poderias ter, a minha rainha, e uma mamã que tanto amas por fazer tudo ao contrário do que digo, ou seja… as vontades todas!! O pai já vai", partilhou de seguida.

"'Está bem, pai, eu sei que vou acordar e tu vais estar aqui'. E estou… e vou estar. Até ao último dia que esteja a respirar. Sempre e para sempre. Esta é a menina que me faz vibrar, esta sim é a mulher da minha vida… Esta menina sim, manda em mim. Ela só não pode saber disso", acrescentou.

"O meu coração ficou por aí. Não tem como. Esta fotografia é uma das que tenho que mais me faz perceber o quão feliz sou. Gratidão máxima por ter uma mãe que é uma avó fantástica e me deixa em paz por saber que esta minha cria é dela também. Amo-te mãe. Amo-te filha. Também tenho uma irmã que é só o exemplo de mulher. Que existe muito. Amo-te mana. Como vos amo, minha mãe e minha irmã. Minha realeza!! Minha família. Amo-te. Obrigado. Beijinho para Portugal, e aqui fica uma foto do início da minha vida", rematou.

