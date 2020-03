Como 'pai babado' que é, João Baptista tem vindo a destacar várias vezes a filha na sua página do Instagram.

A pequena Maria Clara já 'derreteu' muitas vezes o coração dos seguidores do ator, e esta terça-feira, dia 24, a menina voltou a estar no centro das atenções.

Desta vez, foi ao lado de uma fotografia da sua mãe que João Baptista publicou uma nova imagem da bebé. Isto para que os fãs saibam das semelhanças da filha com a avó.

"No lado esquerdo temos a minha mãe, no lado direito temos a minha filhota. Descubra as diferenças", escreveu o ator na legenda da montagem fotográfica que publicou na rede social.

Veja ainda na galeria algumas fotografias ternurentas da pequena Maria Clara, que tem deixado os fãs do ator 'derretidos'.

