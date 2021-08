João Baião continua a desfrutar de uns dias de descanso e faz questão de mostrar várias imagens na sua página de Instagram. Entre as fotografias, o que acabou por chamar mais à atenção de Inês Lopes Gonçalves foram os vários sapatos que o apresentador da SIC escolheu para as férias.

Nas stories da sua página de Instagram, a apresentadora do '5 Para a Meia Noite', da RTP1, brincou: "As vossas férias no Porto Santo, nas Maldivas, no Algarve, nos Açores, em Mem Martins, sim senhor. Agora, nada nem ninguém me preparou para… a mala dos sapatos de João Baião”.

De seguida, destacou alguns dos modelos usados pelo colega. E após tal brincadeira, João Baião fez questão de responder a Inês Lopes Gonçalves.

Também nas stories do Instagram, Baião mostrou uns chinelos castanhos com detalhes cor-de-rosa e escreveu, na brincadeira: "Estas chinelas ainda não viste Inês Lopes Gonçalves, e já as usei. Realmente não estás preparada".

Por sua vez, Inês Lopes Gonçalves reagiu: "Portugal clama por uma foto com elas à beira mar".

