Inês Lopes Gonçalves foi a concorrente expulsa do 'Hell's Kitchen - Famosos' do passado domingo e foi convidada do programa das manhãs da SIC, 'Casa Feliz'.

A apresentadora saiu na semi-final e recebeu elogios de Diana Chaves e João Baião.

"Foste a grande surpresa do 'Hell's Kitchen', toda a gente fala disso", disse Baião.

Diana referiu ainda: "Na semana passada esteve aqui a Marisa Cruz que disse que tu tens um conhecimento sobre o produto, o alimento."

"Enganei-os muito bem", revelou Inês Lopes Gonçalves, a rir.

Veja aqui o momento.