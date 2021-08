João Baião recebeu no programa 'Casa Feliz' desta segunda-feira uma convidada especial, a Avó Inês. Esta foi a segunda vez que a senhora, de 96 anos, marcou presença no programa das manhãs da SIC e o motivo do seu regresso prendeu-se precisamente com o apresentador.

A primeira vez que Inês esteve no programa foi no final de julho num dia que coincidiu com a ausência do anfitrião, tendo apenas privado com Diana Chaves. Foi então que confidenciou à apresentadora que guardava o sonho de conhecer João Baião - desejo que concretizou ontem.

Inês pôde finalmente abraçar João Baião, cumprindo assim o desejo de conhecê-lo pessoalmente.

Assim que o momento foi destacado nas redes sociais, uma onda de reações 'aplaudiu' a generosidade do apresentador. "Não há ninguém a fazer televisão como este João Baião", elogiou uma espectadora.

"Impossível n se ficar emocionada com isto", reagiu outra seguidora. "O João é um ser humano admirável", lê-se ainda pela caixa de comentários.

Veja o momento abaixo.

