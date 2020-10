João Baião viveu esta quinta-feira um dia carregado de emoções fortes. O apresentador completou ontem, 8 de outubro, 57 anos de vida, data que foi assinalada com surpresas em direto no programa 'Casa Feliz', e com as mais carinhosas mensagens.

Como forma de agradecer todo o carinho recebido, João Baião gravou no final do dia um vídeo onde se mostra emocionado com a onda de amor de que foi alvo.

"Quero agradecer, desde já, a todas as manifestações de carinho, de amor. Foi um dia recheado de muitas surpresas", começa por referir, prometendo que irá, ainda que demore algum tempo, responder a cada uma das pessoas que o felicitou.

"Estou muito grato à vida e a todos vocês", termina.

Leia Também: João Baião vive emoções fortes com surpresas... e muitas lágrimas