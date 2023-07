Depois de celebrar três anos a apresentar as manhãs da SIC ao lado de Diana Chaves, com quem conduz o programa 'Casa Feliz', João Baião fez as malas e viajou até à Ásia para uns dias de férias.

O apresentador usou as redes sociais esta sexta-feira, dia 21 de julho, para mostrar que se encontra em Bangkok, na Tailândia, tendo partilhado algumas fotografias destes primeiros momentos de descanso.

"Bangkok", escreveu na legenda de um conjunto de imagens nas quais aparece muito sorridente.

Várias foram as caras conhecidas que desejaram boas férias ao apresentador, como Sofia Ribeiro ou Jani Gabriel.

