Esta segunda-feira, dia 31 de maio, celebra-se o Dia do Irmão, motivo pelo qual Diana Chaves e João Baião receberam mensagens dos respetivos irmãos, perante as quais não conseguiram esconder a emoção.

Primeiramente foi João Baião a receber uma dedicatória carinhosa da irmã gémea, Maria do Rosário.

"Hoje é o nosso dia, querido. Quero te desejar um dia dos irmãos muito feliz, tenho um enorme orgulho em ser tua irmã e fazer parte da tua vida. És um ser humano fantástico que eu adoro. Desejo-te um dia muito feliz dos irmãos", afirmou.

Ouvindo estas palavras o apresentador disse: "Tivemos uma infância tão cúmplice. Eu era muito chato mesmo. A minha mãe às vezes vestia-nos de igual".

Posteriormente, seguiu-se a vez de Sara Chaves, irmã mais nova de Diana Chaves: "Vim aqui deixar um beijinho muito especial para a minha irmã Diana. É muito especial ser-se irmã da Diana. Como veem todos os dias de manhã é uma pessoa bem-disposta, simpática, mas há muito mais para além de toda essa simpatia e pessoa querida que ela é na televisão. Como irmã é milhões de vezes mais fixe. É uma pessoa muito honesta, altruísta. As minhas irmãs são como mães para mim. Obrigada por seres uma pessoa incrível e tão boa, pura e honesta, que me fez crescer e ser a mulher que sou hoje", notou.

Perante tais palavras, Diana abriu o coração referindo: "Nunca ninguém me compreendeu quando dizia que um dia quando tivesse um filho não iria gostar mais dele do que gosto das minhas irmãs. Houve uma vez que um psicólogo me explicou que as pessoas não iriam compreender. Perdemos a nossa mãe tinha 11 anos. Esta coisa de cuidar dos filhos e sentir que eles dependem de nós, sentimos isso com a Sara. A nossa ligação é muito forte. Amo a minha filha mais do que tudo, mas não a amo mais do que as minhas irmãs, é diferente. É exatamente o mesmo amor".

Veja ambas as mensagens aqui.

Leia Também: "Temos descoberto que somos a companhia perfeita um do outro"