Tânia Ribas de Oliveira celebra 48 anos esta terça-feira, dia 18 de junho, uma data que João Baião fez questão de assinalar no Instagram com a partilha de uma fotografia com a colega e amiga e um texto carinhoso.

"É hoje! É hoje! É hoje! Sim, que Portugal entra em campo no Euro 2024, mas é hoje que a minha princesa Tânia canta mais uma vez os parabéns. A nossa Tânia, que tem no brilho dos seus olhos lindos as cores do nosso Portugal e que por isso é um dos nossos valiosos patrimónios, merece hoje ter um dia ainda mais feliz", começou por escrever.

"Menina, mulher, agora mãe, os anos passam mas o coração da Tânia tem sempre espaço para mais e mais amor e que feliz eu sou quando nos abraçamos com a intensidade de quem se admira mutuamente e de quem tem a certeza que este amor será eterno. Por tudo isto e muito mais, hoje no dia de aniversário da minha, da nossa Tânia, vamos todos cantar: Viva Portugal! Porque tu, meu amor, és Portugal!", concluiu.

