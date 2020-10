Andreia Rodrigues esteve na passada terça-feira, dia 29, no programa 'Casa Feliz'. Ocasião em que a apresentadora falou sobre a bebé que está a caminho, a sua segunda filha, e sobre as interrupções da gravidez que sofreu antes de conseguir ser mãe da pequena Alice.

E foi precisamente ao falar das perdas gestacionais que a mulher de Daniel Oliveira confessou que no primeiro aborto que sofreu continuou a trabalhar no programa 'Grande Tarde, que apresentava ao lado de João Baião. Andreia optou na época por manter em segredo a dor que estava a viver, não contando a ninguém o que havia acontecido.

Perante as palavras de Andreia, João Baião emocionou-se e deu voz a um sentido pedido de desculpa onde confessa que existiu na altura um conflito entre a dupla de apresentadores.

"Isto remete-me muito a esses tempos e eu sinto, em alguns momentos, que fui, se calhar, pouco justo contigo", diz Baião, confirmando os rumores que corriam na época e que davam conta de que os dois não tinham uma boa relação.

Ao deparar-se com o pedido de perdão do colega, Andreia levantou-se, deu as mãos ao apresentador e lembrou-lhe: "Estamos em paz. Estávamos os dois a aprender..."

O apresentador de 'Casa Feliz' quis ainda assim justificar-se: "Não era consciente, era das minhas coisas. Obviamente que não tinha de saber de nada, mas agora olhando".

"Nunca é só de uma parte. Não tens de sentir isso. E há uma coisa que eu gostava que tu soubesses. Eu liguei-te um dia para te dizer que gosto muito de ti. Liguei-te para dizer isso", responde Andreia.

"Acho que faz parte. Criar uma dupla não é fácil, as pessoas tentam-se fundir e encontrar um caminho, mas às vezes as circunstâncias pesam mais e portanto acho que nós tentámos fazer isso, cada um à sua maneira. Naquela altura conseguimos, noutros momentos não conseguimos fazer... Mas acho que crescemos os dois e estamos em paz. E tenho a certeza que fizemos os nosso melhor", terminou a apresentadora.

E a resposta de Baião surge de imediato: "Isso fizemos! Jamais faria qualquer coisa conscientemente".

Importa ainda lembrar que também Luciana Abreu chegou a ser uma das apresentadores de 'Grande Tarde' e também ela já referiu diversas vezes, ainda que indiretamente, que não tinha na altura uma boa relação profissional com Andreia Rodrigues.

