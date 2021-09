Joana e Ricardo são apontados como o mais provável casalinho da edição 'Big Brother 2021'. Os dois concorrentes têm-se mostrado próximos desde o primeiro dia.

Com a cumplicidade entre ambos a crescer a olhos vistos, eis que surgiu esta sexta-feira o primeiro arrufo.

Não sabemos ainda o que terá motivado a discórdia, mas no site oficial do reality show encontra-se disponível um vídeo onde Joana afirma estar verdadeiramente desiludida com o amigo.

"Quando ele vier falar comigo eu vou-me passar", garante a jovem em conversa com Ana Sousa.

Veja aqui o vídeo em questão.

