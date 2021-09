Nuno Lopes, antigo concorrente de 'Big Brother 2021', esteve esta quinta-feira no programa 'Goucha' para recordar a experiência no reality show da TVI e contar a sua história de vida.

No 'livro' da vida de Nuno nem todos os capítulos são bonitos e há um do qual se arrepende "amargamente".

Nuno tinha uma relação de 10 anos e casamento marcado para dali a um mês quando a namorada descobriu que a estava a trair.

"Não fui verdadeiramente homem, fui eu que fiz asneira e é disso que mais me arrependo, de não ter conseguido ser homem suficiente para lhe dizer nos olhos e na cara que as coisas não estavam bem", confessou em direto no programa 'Goucha'.

A noiva de Nuno só percebeu que estava a ser traída por ter 'apanhado' uma mensagem. "Arrependo-me amargamente", reforça, explicando que preferia ter sido ele a contar a verdade.

Apesar da separação, Nuno assegura que tem um carinho muito especial pela mulher com quem partilhou vários anos da sua vida.

