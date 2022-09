Joana Teles começou a namorar com Pedro Costa Lopes há 17 anos e deram o nó há precisamente uma década.

A data especial foi destacada no Instagram pela apresentadora da RTP, que partilhou com os seguidores uma fotografia captada no grande dia.

Após a partilha, foram várias as carinhosas reações que recebeu na caixa de comentários. E entre as mensagens, destacam-se as palavras do colega e amigo Hélder Reis. "A vida é ainda melhor quando nos acompanhamos pelo amor. Parabéns mil", disse.

