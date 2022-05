"Chegada aos meus maravilhosos 40 anos, sinto que não me revejo minimamente no que seria quando aos 20 pensava nos meus 40". Foi com estas palavras que Joana Teles começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram, esta sexta-feira, 27 de maio.

A apresentadora decidiu partilhar uma reflexão com os seguidores, onde confessa que, nesta fase da sua vida, "achava que estaria super estabilizada, a repetir padrões da sociedade, a viver tudo em linha reta, numa (errada) sensação de normalidade e segurança".

"Felizmente, não estou. Aliás, a minha vida é tudo menos linear. Altos e baixos, como numa montanha russa que me dá intensos picos de adrenalina, para depois me brindar com momentos mais profundos de quietude, que convidam à contemplação e ponderação", disse.

"Sei que a maior parte das pessoas foge disto. Porque quando vivemos assim, não há margem de controlo, algo que muitos gostam e precisam", acrescentou.

"É certo que viver assim pode gerar desconforto pela incerteza, mas é também altamente gratificante porque pomos em prática o exercício de confiar. Cega e totalmente. E quando isto acontece, a vida leva-nos para onde ela sabe que merecemos estar. Os milagres acontecem", continuou.

Veja a publicação na íntegra:

Leia Também: A carreira de Lily-Rose Depp, filha de Johnny Depp e Vanessa Paradis