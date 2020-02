Joana Solnado adora o Carnaval, em particular os festejos que por esta altura enchem as ruas do Rio de Janeiro. Foi por isso sem grande hesitação que a atriz decidiu celebrar esta época festiva no Brasil.

"Aberta a temporada Carnaval 2020", declarou a neta de Raul Solnado ao partilhar nas suas redes sociais as primeiras fotografias do excêntrico look que escolheu para sair à rua nos festejos deste sábado.

