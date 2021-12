Horas depois de ter abandonado a casa mais vigiada do país, Joana Schreyer aceitou conversar com a imprensa sobre a sua participação na edição de 2021 do 'Big Brother'.

"Na realidade não estava na altura para eu sair, na altura estaria no dia 31 de dezembro. Foi para isso que entrei, para sair apenas no último dia, mas quando cheguei cá fora e levei com esta onda de amor e carinho percebi que realmente fiz um ótimo trabalho nos três meses em que lá estive", defende ao ser convidada a fazer o balanço da sua participação no reality show.

Joana e Ricardo já se conheciam antes do programa?

"Não, nós não nos conhecíamos cá de fora. Eu nunca tinha visto o Ricardo", assegura a antiga concorrente do 'BB', que tal como o namorado explica que nunca o tinha visto até entrar no programa. O casal nega assim os rumores, que surgiram depois de ter sido tornado público que os dois conhecem pessoas em comum.

"Nunca vou querer ocupar o lugar de mãe, mas uma amiga eles têm aqui com toda a certeza"

"Ainda não consegui conhecê-los, não consegui ter tempo para nada", responde Joana ao ser questionada pelos jornalistas se já teria privado com os dois filhos de Ricardo.

Ainda que não tenha tido oportunidade de estar pessoalmente com Francisco e Martim, a lojista já recebeu um vídeo de um dos meninos e tem a melhor das expectativas no que respeita à relação que vão construir.

"Espero conseguir ser tão boa quanto foram comigo", diz Joana referindo-se à madrasta, que considera uma segunda mãe. "Nunca na vida vou querer ocupar o lugar de mãe, mas uma amiga eles têm aqui com toda a certeza", refere.

Sobre a possibilidade de viver com Ricardo e com as crianças num futuro próximo, a ex-concorrente do 'Big Brother' explica que a relação terá de avançar com calma e alguma cautela. Primeiro os dois querem conhecer-se melhor e só depois pensar num próximo passo. Porém, em nada esta ponderação está relacionada com os filhos de Ricardo.

"Eles [os filhos de Ricardo] serão o menor dos nossos problemas, sinceramente", atira Joana, que confessa que o "maior" problema da relação poderá ser o casal ambientar-se à vida que ambos tinham fora do reality show.

A reação ao polémico vídeo de Ricardo

A primeira semana de Ricardo Pereira fora do 'Big Brother' ficou marcada por uma polémica relacionada com um vídeo que se tronou viral. As imagens mostram o antigo jogador de futebol a dançar kizomba numa discoteca agarrado a uma suposta amiga.

Sabendo da polémica que as imagens causaram, os apresentadores convidaram Ricardo a contar a Joana, ainda durante a gala de domingo, o que tinha acontecido. O ex-concorrente recusou esta possibilidade, mas, aquando da expulsão da namorada, Cláudio Ramos falou por alto sobre o tema e apanhou Joana de surpresa.

"Ontem quando saí foi um choque saber da situação e tive ali uns minutos para absorver tudo, mas ficou tudo bem", assegura Joana. "Confio no Ricardo, portanto está tudo tranquilo", afirma ao ser questionada sobre a sua reação.

Quanto ao facto de também Joana ter dançado kizomba com Fábio dentro da casa após a saída de Ricardo, esta afirma: "Se eu respeito o Ricardo, posso ter todos os amigos que quiser. Não vejo mal nenhum que o Ricardo tenha as suas amigas e eu tenha os meus amigos", termina.

