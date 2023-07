Se é fã do 'Extremamente Desagradável', então este artigo é perfeito para si. Acabam de ser lançadas t-shirts com frases míticas desta rubrica - e sim, já as pode comprar.

Joana Marques, na manhã desta segunda-feira, dia 3 de julho, anunciou que as peças já se encontram à venda. "Calma, jovem! São só t-shirts do Extremamente Desagradável, mas isto pode ficar descontrolado total porque é uma edição limitada. Corram, corram! Sem medo, até porque as estrelas não suam", começou por escrever, na legenda de uma publicação onde mostra as camisolas.

As t-shirts custam 25 euros e há quatro modelos disponíveis. As frases são "calma, jovem", "as estrelas não suam", "I have the assner" e "descontrolado total". Veja aqui.

