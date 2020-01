"Bravo! Parabéns a todos aqueles m***** que votaram e apoiam o Trump, e já agora deixem-me acrescentar outros Trumps. Bravo! Votaram, e elegeram estúpidos que tal como vocês só se preocupam com eles próprios", assim começou por escrever Joana Machado Madeira nas redes sociais, onde destaca toda a polémica do presidente dos Estados Unidos com o Irão.

Um conflito que vem na sequência da morte de Qassam Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, na passada sexta-feira, que resultou após um ataque aéreo contra o carro em que seguia, ordenado por Trump.

"Egoístas. Ignorantes. Sim, ignorância por não perceberem desde o início que isto só podia acabar assim. Em guerra. Triste Mundo este que tenho que partilhar convosco. Espero que sejam os que votaram nestas pessoas a irem para a guerra delas. Que sejam os filhos deles a ir lutar numa guerra que eles criaram ao dar oportunidade a este tipo de pessoas de ter poder", acrescentou na publicação, onde destaca ainda uma imagem do deputado André Ventura ao lado de uma foto de Trump.

"Queria ter mais filhos, queria namorar mais, queria levar a minha filha a viajar, queria que ela estudasse no estrangeiro e queria fazer mais uma data de coisas. Mas num mundo de paz, de igualdade e de amor. Não neste mundo criado por uma cambada de ignorantes que concorda com este género de chegada ao poder. Vão vocês para guerra. Estou triste e tenho pena por ter de assistir a mundo de guerra que não ajudei a criar. Tenho pena de vocês por não verem o mundo que estão a deixar aos nossos filhos. Só me apraz de dizer que se fodam todos", concluiu.

