Joana Machado Madeira recorreu às stories da sua página de Instagram para pedir ajuda aos seguidores.

"Amigos, como é que se tira um 'like' de alguém nos nossos 'posts'? Imaginem que alguém meteu 'like' mas não queremos o 'like' dessa pessoa lá. É para uma amiga", escreveu numa publicação que fez na rede social esta quinta-feira, 16 de novembro, tendo publicado depois um vídeo a explicar melhor o seu pedido de ajuda.



© Instagram_joanamachadomadeira

"[...] É para uma amiga, não é para mim. Imaginem que alguém pões 'like' na vossa publicação mas vocês não queriam o 'like' daquela pessoa, porque não gostam daquela pessoa, não querem. Só que também não querem bloquear a pessoa porque, ao mesmo tempo, tenho pena da pessoa. Mas não quero que a pessoa me siga, não gosto da pessoa, mas não a quero bloquear. [...] Como é que faço para tirar o 'like' dessa pessoa das minhas publicações? Parece que estou irritada, mas não é para mim, é para uma amiga", frisa. Veja o vídeo na galeria.

