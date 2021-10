"Abriu! Está aberto! Abriu hoje o nosso Monte do Tintolê! OMG! Como assim eu e a Alexandra Lúcio temos um restaurante?". Foi com estas palavras que Joana Machado Madeira deu início à recente publicação que fez na sua página de Instagram, esta quarta-feira, 13 de outubro.

A mulher de Eduardo Madeira não podia estar mais feliz com a abertura do seu espaço, confessando que "ainda parece um sonho". "Mas é real e vocês podem vir todos cá ao monte", afirmou.

"É um restaurante de gente jovem mas cheia de sonhos. Na segunda foto podem ver a equipa que estará cá à vossa espera sempre. Eu estarei quando me for possível também. Mas venham e tratem bem esta equipa que está ansiosa por vos conhecer e tornar esta a vossa casa também", acrescentou, deixando algumas indicações sobre a localização do restaurante.

