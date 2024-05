Foi transmitida esta quarta-feira, 22 de maio, uma entrevista que Manuel Luís Goucha fez a Joana Lemos, ex-piloto portuguesa, que encontrou o amor junto de Lapo Elkann, herdeiro do império milionário da Fiat.

Questionada pelo apresentador em como nasceu esta história de amor, Joana afirmou: "Sou amiga dos tios do Lapo há alguns anos, foram eles que me o apresentaram. Não foi um pensamento que alguma vez me tivesse passado pela cabeça - ter um namorado que era o Lapo. Tínhamos vidas díspares", reconhece.

No entanto, a entrevistada acabou por mudar de ideias à medida que foi conhecendo o agora marido - assombrado pela fama de 'playboy' e de levar uma vida de excessos. "Comecei a encantar-me com a genialidade dele, porque é de facto uma pessoa genial na sua capacidade de criação, é um homem super emocional, é um coração em pessoa", faz saber, reconhecendo que o marido se revelou uma pessoa "diferente da imagem que transmitia".

A entrada na família, que aconteceu com o casamento em outubro de 2021, também só teve aspetos positivos. "Fui super bem recebida. É uma família unida, que vive de uma forma mais honesta e simples do que essa imagem que as pessoas criam. Acima de tudo partilha dos mesmos princípios que eu: a família é o mais importante. O legado que lhes foi deixado é notável, é um motivo de orgulho, porque demonstra o respeito e a sabedoria para perpetuar esse legado, mas não vivem à sombra disso"-

"O Lapo é uma pessoa que tem feito muito mais coisas fora… Todas as suas grandes criações, à exceção do Fiat 500, foi muito mais fora dessa proteção da família. A irmã é realizadora de cinema e tem feito os seus filmes", acrescenta, notando que a família, apesar de abastada, gosta de trabalhar e de apostar em novos projetos.

"São pessoas de trabalho, que não se encostam", garante.

Lapo Elkann, sublinhe-se, é dono de uma fortuna avaliada em 11 mil milhões de euros.

