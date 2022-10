A atriz Joana Duarte acaba de se juntar como embaixadora à caminhada solidária a favor da Associação Vida Norte. Também o casal Jimmy P e Sílvia D’Almeida são embaixadores desta iniciativa, que se realiza a 15 de outubro, no Porto, pelas 10h e também em formato virtual.

“A BebéVida lançou o desafio e faz para mim todo o sentido aceitar, sobretudo neste novo capítulo da minha vida, que é a maternidade, onde me estou a estrear”, refere a atriz que revelou recentemente estar grávida, em comunicado.

Os principais objetivos da 6.ª edição da Maratona da Maternidade passam por incentivar a natalidade, depois de em 2021 a natalidade ter atingido um mínimo histórico desde que há registos, e promover o bem-estar físico e mental das famílias portuguesas.

As famílias portuguesas de norte a sul do país e ilhas são convidadas a realizar uma caminhada de três quilómetros, que pode ser feita presencialmente no Porto, onde vão decorrer várias atividades dirigidas às famílias, ou à distância, em qualquer parte onde se encontrem.

O evento presencial acontece junto ao Edifício Transparente, no Porto. No local, haverá momentos de exercício físico adaptado a grávidas, em que toda a família poderá participar, a Feira da Maternidade, onde vão estar presentes mais de 15 empresas ligadas às áreas da saúde da mulher e puericultura, atrações para crianças, sessões de ecografias 4D e oferta de massagens para grávidas.

Para participar e apoiar a Vida Norte, as famílias devem inscrever-se até ao dia 12 de outubro no site da BebéVida, e adquirir o Kit Maratona pelo valor simbólico de 3€, dos quais 2€ revertem a favor da associação que apoia grávidas e bebés em situações de fragilidade. O kit é composto por um saco-mochila, t-shirt, snack, produtos de oferta para o bebé e para a mamã e ainda vouchers de desconto em serviços dos vários parceiros do evento.