"Desde há um ano para cá que eu queria fazer esta cirurgia porque me sentia mal com o meu corpo. E não me sentia mal pelo facto de as outras pessoas me julgarem, sentia-me mal por mim", é desta forma que Joana Albuquerque dá início a um vídeo onde explica os motivos que a levaram a submeter-se a uma cirurgia estética.

A ex-concorrente de 'Big Brother - A Revolução' fez um lifting da mama.

"Não aumentei nada, não diminui nada", explica, dando conta de que a intervenção tinha apenas como objetivo levantar os seus seios.

'Fiz uma cirurgia plástica' é o nome do vídeo, disponível no seu casal de Youtube - peoplecallmewest, onde Joana conta todos os detalhes sobre a intervenção.

Siga o link

Leia Também: Revelado o segredo. Joana Albuquerque fez uma cirurgia estética