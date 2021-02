Joana Diniz foi esta quinta-feira a convidada especial do 'Extra' do 'Big Brother - Duplo Impacto'. A jovem cabeleireira recordou o seu percurso no jogo e revelou o que mudaria se tivesse oportunidade de o fazer.

"Se tivesse de voltar atrás não tinha feito algumas brincadeiras, tinha mudado uma ou outra atitude", diz, garantindo contundo que não se arrepende de ter feito parte do jogo.

Questionada sobre as acusações que apontam que foi protegida pela produção do reality show, Joana esclarece: "Não sinto, de todo, que fui protegida. Simplesmente, o Big conhece-me há muitos anos, a Teresa conhece-me há muitos anos e o Cláudio já foi meu cunhado. Não foi colinho, simplesmente as pessoas têm sentimentos umas pelas outras e foi o que aconteceu".

Reveja aqui as declarações de Joana Diniz.

