Joana Diniz mostrou pela primeira vez o rosto da sua filha, a pequena Valentina, nas redes sociais. Foi através de uma publicação de Instagram que a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' presenteou os seus seguidores com um belo sorriso da sua menina.

"Sempre disse que partilharia convosco no tempo certo. Apresento-vos com o maior sorriso do universo a Valentina Diniz", afirmou na legenda da publicação.

Recorde-se que Valentina é fruto do anterior relacionamento de Joana com o personal trainer, Igor Sanchez.

