Joana Diniz assinalou na sua página de Instagram o aniversário da filha, Valentina, que completa quatro anos esta segunda-feira, dia 31 de julho.

Junto de algumas fotografias da menina a festejar a data na escola, a mamã 'babada' escreveu: "Nunca irei conseguir descrever o amor que sinto por ti. És o grande amor da minha vida. Parabéns, minha amada filha. Amar-te-ei eternamente".

A publicação rapidamente receber várias reações, entre elas a mensagem de Katia Aveiro: "Coisa boa essa Vavá. Saúde e uma vida plena. Um beijo a essa mami também".

Já de manhã, Joana Diniz tinha assinalado a data nas stories da rede social. "[...] Confesso que é sempre um dia muito nostálgico, já bateu ali as 11h04 da manhã, já me derramei porque ela nasceu a essa hora. Só eu e Deus é que sabemos como é que eu pari", lembrou num vídeo, referindo de seguida que a grande festa com família e amigos será no próximo sábado.

"[...] Há quatro anos que me tornei mãe, o melhor presente que a vida me podia ter dado, a melhor escolha de toda a minha vida, o dia mais importante da minha vida. Sou a mulher mais feliz do mundo. Sou muito grata a Deus. Só lhe peço que proteja a minha filha e os meus sempre. Não peço mais nada", destacou ainda. Veja o vídeo na galeria.

