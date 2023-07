Lisa Kudrow celebrou o seu 60.º aniversário este domingo, dia 30 de julho, uma data que Jennifer Aniston assinalou nas redes sociais com a partilha de fotografias ao lado da amiga.

"Por favor, juntem-se a mim para celebrar uma das minhas pessoas preferidas do mundo. LISA KUDROW!! Ela é minha amiga e minha família há quase 30 incríveis anos. Uma das comediantes/atrizes mais talentosas com quem tive a grande honra de trabalhar", escreveu Aniston, ao lado de um conjunto de fotos atuais, mas também de quando contracenavam na famosa sitcom "Friends", que esteve no ar entre 1994 e 2004.

Rapidamente os fãs da série encheram a caixa de comentários com mensagens. "Namorados e namoradas vão e vêm, mas isto é para toda a vida”, pode ler-se em diversos comentários, numa referência a uma das frases que a personagem de Lisa Kudrow disse durante um episódio da série.

Também Couteney Cox, que fazia parte do grupo das três amigas de 'Friends', fez uma publicação nas suas redes sociais para felicitar Lisa neste dia especial.

"Feliz aniversário! Esta é a minha segunda tentativa: o ChatGPT não te deu nem de longe o amor que sinto por ti. És a pessoa mais inteligente, engraçada e atenciosa. Sinto-me sempre amada quando estás por perto. Esse é o presente que dás àqueles que amas", escreveu a atriz.

De recordar que além de Jennifer Aniston, Lisa Kudrow e Courteney Cox, a série contava ainda com Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer como protagonistas.