"Sim, povo, fiz mais um procedimento ao rosto", é desta forma que Joana Diniz conta aos seguidores que fez uma nova intervenção estética.

Depois da recente cirurgia aos seios, barriga e glúteos feita pelo doutor Ângelo Rebelo, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' decidiu submeter-se a uma harmonização facial.

"Quis afinar mais o meu rosto", explica Joaninha, que afirma não gostar de se ver mais "bolachuda".

Joana Diniz partilhou o resultado desta intervenção, onde lhe foram aplicados 2ml de ácido hialurónico, ao surgir esta quinta-feira no programa 'Goucha' e mais tarde mostrando o antes e depois nas suas redes sociais.

Ao divulgar as imagens e já prevendo as críticas de que poderia ser alvo, a ex-'Casa dos Segredos' garantiu que a harmonização facial saiu do seu bolso e está totalmente paga.

Na página do centro de estética onde foi realizado o procedimento é possível perceber que uma harmonização como a que fez Joana Diniz ronda os 280 euros.

Leia Também: "Ninguém me dava trabalho. Se não fosse para a pesca não tinha dinheiro"