Manuel Luís Goucha recebeu esta quinta-feira, dia 24, no seu programa das tardes da TVI a carismática Joana Diniz. A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', e de muitos outros reality shows, contou a história da sua vida numa conversa marcada pela emoção.

Joaninha, como carinhosamente é tratada pelo público, revela ter sido vítima de preconceito após a sua primeira participação na 'Casa dos Segredos'.

"Cheguei a estar numa fase da minha vida, depois do programa, em que queria trabalho e ninguém me dava, porque era a Joaninha da 'Casa dos Segredos', e foram os meus primos que me meteram na pesca com eles. Eu ia à pesca com os meus primos e se não fossem ele a esticar-me a mão, e se não fosse para a pesca, eu não tinha dinheiro para pagar as minhas contas", confessa, dando conta da ligação de grande união que existe entre a sua família no bairro de pescadores onde cresceu - em Vila Franca de Xira.

"Nós sofremos muito de preconceito, eu queria muito trabalhar humildemente", diz, explicando que nem nas fábricas onde pedia trabalho a aceitavam.

"Foi muito complicado", garante.

Aliás, foi devido à falta de trabalho que Joana aceitou voltar a entrar novamente em reality shows. "Ninguém me dava trabalho, tinha de ir buscar dinheiro a algum lado", atira.

Hoje, Joana é uma mulher feliz e realizada a trabalhar como cabeleireira - uma das suas formações.

Leia Também: Laura Figueiredo tenta tranquilizar fãs de Tony Carreira e pede "calma"