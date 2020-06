Foi em 2013 que a vida de Joana Diniz mudou por completo. Com a participação na 'Casa dos Segredos 4', a jovem deixou o anonimato para se tornar um rosto conhecido de todo o país e desde então que, por via das redes sociais, a sua vida é acompanhada pelo olhar mediático.

Passaram-se sete anos e a antiga vendedora de peixe considera que muita coisa mudou, sobretudo na sua personalidade.

"É verdade que quem agora olha para mim vê uma imagem diferente, tanto me têm perguntado onde anda aquela Joaninha... muito mais menina, de gargalhada contagiante, engraçada e com uma imagem à semelhança de tudo isso. Essa joaninha foi a que primeiro vocês conheceram mas também foi a que teve que lidar com uma exposição que não tem só coisas boas, foi a que teve que ouvir ou ler muita opinião que nunca foi pedida ou sequer acertiva, foi a que teve que aguentar com muitos terramotos", começou por dizer na legenda de uma publicação feita esta quarta-feira, dia 24.

E rematou: "Continua cá... com a mesma gargalhada e a mesma inocência mas agora não é para todos, tem algumas capas... Desculpem mas teve que ser. Aquela que vêem agora é uma Joana mãe, mas que continua a ser mulher que se ama e gosta de se ver ao espelho, uma Joana que além daquela inocência toda ganhou força, decisão e opinião. Muito mais completa porque nunca desistirei de ser a melhor versão de mim mesma".

Vale lembrar que Joana Diniz é mãe de Valentina, de dez meses, fruto de uma relação já terminada.

