Joana Diniz voltou a provar que é uma mulher confiante com a sua imagem e com as suas curvas ao partilhar esta sexta-feira na rede social Instagram uma fotografia onde posa com um biquíni reduzido

"Eu sei que sou a tua favorita", escreveu a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, na legenda da imagem.

Como seria de esperar, os elogios dos fãs não se fizeram tardar e foram muitos a definir Joaninha como uma autêntica "brasa".

Leia Também: Aos 49 anos, Liliana Campos exibe as suas curvas em biquíni