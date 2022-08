Joana Diniz decidiu expor nas stories da sua página de Instagram mensagens que o namorado, Flávio Miguel, recebe de uma internauta.

"Horrível. No dia a dia não se aproveita nada. Para parecer gente tem que estar carregada de pintura. No programa do 'BB' que ela entrou passava os dias de pijama. Nojenta", podia ler-se num dos comentários.

"As mensagens que o meu namorado recebe. Vou começar a expor esta gente para ver se começam a ter vergonha na cara", explicou Joana Diniz junto da imagem onde mostra os referidos comentários.

Numa outra partilha, onde o internauta chama Joana Diniz de "malandrona", a ex-concorrente do 'Big Brother' e 'Casa dos Segredos' frisou: "Tenha vergonha na casa, minha senhora".

