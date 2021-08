Joana Diniz surpreendeu os seguidores ao mostrar-se a dar serventia numa obra. A ex-concorrente dos reality shows da TVI explicou quis ajudar um tio e poupar assim o dinheiro de pagar a um profissional.

"Possivelmente esta foto não se enquadra nas fotos do meu Instagram nem mesmo no próprio Instagram. Infelizmente, no Instagram não se mostra a vida real, mas sim a vida que cada um de nós quer aparentar. Mas enquadra-se na minha pessoa. Esta sou eu com todo o orgulho", começou por dizer.

"Se sou forreta?? Sou… Mas a verdade é que gosto que as coisas me saiam do pelo para saber dar valor a vida. Já perdi a conta a quantas massas de cimento já fiz e quantos baldes já acartei. Cheira-me que a homens por aqui que nem sabem o que isto é", rematou.

Pela caixa de comentários, os seguidores aplaudiram a atitude de Joana Diniz e elogiaram-na pela forma como colocou, literalmente, mãos à obra.

