Foi através das stories da sua página de Instagram que Joana Diniz falou aos fãs, tendo respondido a algumas questões dos mesmos.

Entre as perguntas, houve quem quisesse saber: "Consideras-te viciada em cirurgia plástica?"

"Viciada, viciada 'não'. Mas 'viciadinha' sim. Mas como não gostar de cirurgias estéticas se é maravilhoso fazê-las e ainda para mais com um médico incrível e uma equipa incrível como a que tenho", respondeu.

Entre as publicações, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' e do 'Big Brother' disse ainda que não quer ter mais filhos. "Estou farta de dizer à minha mãe que se por algum motivo me ouvir a dizer que quero ter mais filhos me dê um 'safanão' para eu acordar. Sempre quis ser mãe de um, não de dois ou três. Acho maravilhoso nos outros, não para mim. A todas as mães que têm mais do que um filho, faço-vos uma vénia. São incríveis porque não é fácil e a vida está difícil", acrescentou.

Veja nas imagens da galeria estas e outras questões que foram respondidas por Joana Diniz.

Leia Também: Joana Diniz vive dia feliz ao celebrar o segundo aniversário da filha