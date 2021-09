Depois de ter desabafo sobre as dificuldades que estava a ter para colocar o filho na pré-escola, Joana Câncio revela que conseguiu, finalmente, uma vaga para o menino.

Num texto que publicou no Instagram como se fosse o menino a escrever, disse: "Olá, sou o Lourenço e passei aqui para vos dizer que... vou para a escola!!! Consegui!!! A minha mãe enviou 543 emails, foi 347 vezes ao agrupamento, falou com quem conseguiu, chorou muito e conseguimos".

"Uso chucha, durmo sesta e não quero nada com a sanita... Por isso, a quem me acolher na nova escola, peço miminhos e empatia para poder desenvolver-me no meu tempo, ao meu ritmo, respeitando os ritmos próprios da escola", acrescentou.

Na mesma publicação, Joana Câncio conta que o menino entrou na escola da irmã, filha mais velha da atriz. Mas não ficou por aqui e confessou ainda que "está um bocadinho nervosa".

Veja a publicação na íntegra:

