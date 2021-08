Foi através de uma publicação que fez na sua página de Instagram que Joana Câncio revelou que não conseguiu colocar o filho mais novo, que está prestes a completar três anos, na escola pública.

"O Lourenço não vai para a escola este ano. Houve um erro na gestão das matriculas e, apesar de ter a irmã na mesma escola e de terem entrado crianças mais novas que ele, não viram a data de entrega da matrícula (dentro do prazo) e está sem colocação", começou por explicar.

"Disseram-me para esperar por uma desistência, que talvez um brasileiro desistisse porque mudam muito de casa (o que é isto, dito por diretores??)", contou de seguida, referindo que "já comunicou a situação à DGEST e não teve resposta".

"Resta-me agradecer por ter a oportunidade de estar um ano a desfrutar deste miúdo. Ir para uma privada está fora de questão, a escolaridade pública a partir dos três anos é disponibilizada (e até deveria ser antes), estamos no nosso direito", acrescentou.

"Já me revoltei, já chorei, já perdi o sono e tive ansiedade...", confessou. "Até que percebi: Com tudo o que está a acontecer no mundo, estarmos com os nossos filhos parece-me uma bênção", rematou.

Leia Também: Saiba 10 coisas num minuto sobre... Diogo Carmona