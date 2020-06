"Se o Cláudio te tivesse pedido opinião, terias incentivado a ida para a TVI ou não?": foi com esta pergunta que a equipa da RFM iniciou a rubrica 'Cara Podre'.

Com a resposta na ponta da língua, a vizinha de Cristina Ferreira afirmou: "Atendendo ao facto, bastante público, que não é uma ‘morning person’, e atendendo ao facto de Cláudio ser uma criatura omnisciente no domínio da cultura pop, eu diria que um 'Big Brother' é a medida do sapato dele".

No mesmo espaço, Joana teceu elogios a Cristina: "É das pouquíssimas pessoas que eu conheço com poder de encaixe e o poder de encaixe aqui também se reserva a uma zona da vida, que é aquela que é travada na casa da Cristina, não é? Que é esta zona ficcional e performática. Ela entende os momentos performativos, os momentos não performativos, etc.".

