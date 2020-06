Cláudio Ramos disponibilizou a durante o dia de segunda-feira, dia 21, para dar resposta a questões colocadas pelos seguidores.

Os fãs tiveram oportunidade de falar sobre qualquer tema, mas foi o 'Big Brother' o assunto com maior destaque e interesse por parte dos internautas.

"Porque implicas com o Diogo?", quis saber um seguidor, que mereceu resposta pronta por parte do apresentador do reality show.

"Porquê? Porque perguntei se ele trabalhava na casa, baseado na conversa iniciada pela Teresa? Ou porque lhe disse que não deveria estar a comer uma maçã enquanto estou a falar com ele num direto? Fiz com o Diogo o que fiz e faria com qualquer concorrente que coma durante a gala em direto", esclarece o apresentador, referindo-se a uma das polémicas que marcou a gala do último domingo.

"Não é implicância é preocupação", esclareceu, por fim.

Veja na galeria a resposta a esta e a outras questões.

