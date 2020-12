Joana Freitas Araújo, que se tornou conhecida por ser assistente do programa da TVI 'Você na TV', falou sobre as incertezas que sente em relação ao seu futuro, quando questionada pelos seguidores do Instagram.

Através das stories, Joana teve a oportunidade de partilhar diversas curiosidades sobre si e a sua carreira.

Quando questionada se, porventura, iria continuar a trabalhar com Manuel Luís Goucha, a resposta revelou-se negativa: "Não irei continuar com o Manuel, ainda não tenho a certeza do futuro", notou.

No mesmo âmbito, Joana não perde a esperança em um dia ela própria ter o seu próprio programa de televisão: "Por enquanto, sou a única a não desistir de mim, das minhas ideias e dos meus meios de comunicação".

Veja estas e mais respostas na galeria!

