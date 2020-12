Isabel Silva esteve esta segunda-feira, dia 21, ao lado de Manuel Luís Goucha na condução do 'Você na TV'. Uma experiência que a deixou de coração cheio e que decidiu destacar nas suas redes sociais com palavras de admiração ao apresentador.

"A minha vida na televisão nasceu no Você na TV, há 10 anos. Foi aqui que aprendi a produzir conteúdos, formei-me como repórter e criei as bases para iniciar o meu trabalho como apresentadora. A energia e pedalada que me caracterizam não nascem, apenas. Devem ser trabalhadas e adaptadas aos formatos que nos são propostos. E depois também é importante observar e aprender com quem nos inspira. E ele sempre me ensinou, mesmo não sabendo. Gostei muito, Manuel Luís. Foi uma manhã leve e serena", escreveu.

O 'Você na TV' encontra-se nos últimos dias de emissões. Depois de mais de uma década, o célebre formato das manhãs da TVI vai terminar, sendo substituído por 'Dois às 10', que será apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz. O novo formato estreia a 4 de janeiro.

Leia Também: Cristina emociona-se ao mostrar vídeo dos melhores momentos do Você na TV